https://news.day.az/incident/1767327.html Машина опрокинулась в реку в Хачмазе - есть пострадавшие На дороге Хачмаз-Ниязабад произошло ДТП. Как сообщает Day.Az, на трассе, ведущей к пляжу, водитель автомобиля марки Range Rover не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку Гудялчай. В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в салоне. По факту проводится расследование.
Машина опрокинулась в реку в Хачмазе - есть пострадавшие
На дороге Хачмаз-Ниязабад произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az, на трассе, ведущей к пляжу, водитель автомобиля марки Range Rover не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку Гудялчай.
В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в салоне.
По факту проводится расследование.
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