Машина опрокинулась в реку в Хачмазе

На дороге Хачмаз-Ниязабад произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az, на трассе, ведущей к пляжу, водитель автомобиля марки Range Rover не справился с управлением, в результате чего машина упала в реку Гудялчай.

В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в салоне.

По факту проводится расследование.