Филиппо обвинил Макрона в стремлении развязать Третью мировую

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал открытие штаба "коалиции желающих" в Париже. Об этом политик написал в X.

"Это лучший способ сделать из Франции мишень, однако, вероятно в этом и есть цель - в ускорении Третьей мировой войны?", - написал он, добавив, что стоимость создания штаб-квартиры для французских налогоплательщиков не уточняется.