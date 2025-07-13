https://news.day.az/world/1767376.html Филиппо обвинил Макрона в стремлении развязать Третью мировую Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал открытие штаба "коалиции желающих" в Париже. Об этом политик написал в X.
Филиппо обвинил Макрона в стремлении развязать Третью мировую
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал открытие штаба "коалиции желающих" в Париже. Об этом политик написал в X.
"Это лучший способ сделать из Франции мишень, однако, вероятно в этом и есть цель - в ускорении Третьей мировой войны?", - написал он, добавив, что стоимость создания штаб-квартиры для французских налогоплательщиков не уточняется.
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