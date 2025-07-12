В США погиб парапланерист после столкновения с ЛЭП

В США параплан врезался в электрический кабель, пролетая над рекой. Парапланерист погиб.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Инцидент вызвал перебои с электроснабжением в близлежащем районе, по факту проводится расследование.