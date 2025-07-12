https://news.day.az/world/1767250.html В США погиб парапланерист после столкновения с ЛЭП - ВИДЕО В США параплан врезался в электрический кабель, пролетая над рекой. Парапланерист погиб. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. От полученных травм мужчина скончался на месте. Инцидент вызвал перебои с электроснабжением в близлежащем районе, по факту проводится расследование.
В США погиб парапланерист после столкновения с ЛЭП - ВИДЕО
В США параплан врезался в электрический кабель, пролетая над рекой. Парапланерист погиб.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Инцидент вызвал перебои с электроснабжением в близлежащем районе, по факту проводится расследование.
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