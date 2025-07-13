Месси оформил дубль в пятом подряд матче MLS

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Нэшвилла".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Месси забил два мяча в пятом матче MLS подряд. До этого он дважды поразил ворота в играх с "Монреалем" (3:2, 4:1) , "Коламбусом" (5:1) и "Нью-Инглэнд Революшн" (2:1). Месси установил рекорд турнира по этому показателю, ранее он стал первым, кто смог забить минимум два гола в четырех встречах кряду.

Результативная серия Месси в турнире достигла шести матчей. В общей сложности за этот период он забил 11 мячей. Подобное в истории MLS удавалось лишь венесуэльскому нападающему Хосефу Мартинесу в 2018 году, когда он выступал за "Атланту".

На счету Месси 16 голов в 16 матчах текущего розыгрыша MLS. Он делит первое место в списке бомбардиров вместе с английским форвардом "Нэшвилла" Сэмом Серриджем.

Встреча против "Нэшвилла" завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интер Майами". Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками после 19 матчей. Клуб провел на 2-3 игры меньше своих соперников, поскольку участвовал в клубном чемпионате мира, на котором дошел до 1/8 финала.