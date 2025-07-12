https://news.day.az/economy/1767244.html Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений - ФОТО Проведены плодотворные обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений во всех сферах. Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.
Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений - ФОТО
Проведены плодотворные обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений во всех сферах.
Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.
"Мы с министром энергетики Германом Галущенко провели плодотворные переговоры по развитию азербайджано-украинских отношений во всех сферах. План действий, принятый на 13-м заседании межправительственной азербайджано-украинской комиссии, проведенном под нашим сопредседательством, послужит углублению нашего сотрудничества", - отмечается в публикации.
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