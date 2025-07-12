Проведены обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений

Проведены плодотворные обсуждения по развитию азербайджано-украинских отношений во всех сферах.

Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.

"Мы с министром энергетики Германом Галущенко провели плодотворные переговоры по развитию азербайджано-украинских отношений во всех сферах. План действий, принятый на 13-м заседании межправительственной азербайджано-украинской комиссии, проведенном под нашим сопредседательством, послужит углублению нашего сотрудничества", - отмечается в публикации.