https://news.day.az/politics/1767268.html Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан - ФОТО 12 июля завершился рабочий визит Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан - ФОТО
12 июля завершился рабочий визит Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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