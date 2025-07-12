Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан

12 июля завершился рабочий визит Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.