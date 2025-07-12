В Азербайджане скончался бывший министр связи

Скончался бывший министр связи Азербайджана Шамиль Мусаев.

Как передает Day.Az, об этом сообщил его коллега Сируз Абасбейли.

Ш.Мусаев ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Отметим, что бывший министр Шамиль Гаджиага оглу Мусаев родился в 1943 году.

В апреле 1990 года он был назначен министром связи Азербайджанской ССР. На этой должности он проработал до июня 1992 года.