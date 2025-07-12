https://news.day.az/society/1767227.html В Азербайджане скончался бывший министр связи - ФОТО Скончался бывший министр связи Азербайджана Шамиль Мусаев. Как передает Day.Az, об этом сообщил его коллега Сируз Абасбейли. Ш.Мусаев ушел из жизни в возрасте 82 лет. Отметим, что бывший министр Шамиль Гаджиага оглу Мусаев родился в 1943 году. В апреле 1990 года он был назначен министром связи Азербайджанской ССР.
В Азербайджане скончался бывший министр связи - ФОТО
Скончался бывший министр связи Азербайджана Шамиль Мусаев.
Как передает Day.Az, об этом сообщил его коллега Сируз Абасбейли.
Ш.Мусаев ушел из жизни в возрасте 82 лет.
Отметим, что бывший министр Шамиль Гаджиага оглу Мусаев родился в 1943 году.
В апреле 1990 года он был назначен министром связи Азербайджанской ССР. На этой должности он проработал до июня 1992 года.
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