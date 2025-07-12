Сколько объектов размещения введено в эксплуатацию в Карабахе?

В этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре был сдан в эксплуатацию ряд объектов размещения.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство по туризму в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что в 2025 году начали функционировать гостиницы "Булуд", "Сафалы", "Шафаг", "Юрд", "Гызыл Гюль" в Ханкенди, "Ходжавенд" в Ходжавенде, "Агдере", "Riverside Hotel" в Агдере, "Lachin Hotel & Resort" в Лачине, "Yasemen Hotel" в Шуше и "Agali Hotel" в Зангилане.