Пожары охватили запад США

На западе США растет активность пожаров. В 11 штатах из-за критической засухи и резкого повышения температуры разгорелись пожары, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В двух национальных парках - Черном каньоне Ганнисона в Колорадо и Гранд-Каньоне в Аризоне - были объявлена эвакуации, поскольку жаркая погода, низкая влажность и порывистые ветры приблизили пламя к зонам отдыха.

Национальный парк Черный каньон Ганнисона, расположенный в 418 км к юго-западу от Денвера, был закрыт после того, как молния вызвала пожары на обоих склонах, сообщили в парке.

Управление национальных парков США сообщило, что около 500 человек были эвакуированы из районов, расположенных в северной части каньона, который временно закрыт для посещения туристами до момента предоставления дальнейших указаний.

Пожар начался в среду вечером после грозы, прошедшей над районом, сообщили представители пожарной службы. К настоящему времени он уничтожил около 3500 гектаров земли.