Трамп указал на ошибки охраны в день покушения на него

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен докладами американских служб о покушении на него, но указал на ошибки правоохранителей в этот день.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал он в интервью Fox News.

"Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, Минюст. Я был удовлетворен этим. У них должен был быть кто-то в здании - это было ошибкой. Они должны были связываться с местной полицией. Были сделаны ошибки, которых не должно было быть".

Вместе с тем президент подчеркнул, что "уверен в этих людях", назвал их "талантливыми" и заявил, что у них "был плохой день". "Но я был удовлетворен касательно большой картины", - добавил он, говоря о докладах.