https://news.day.az/world/1767335.html Трамп захотел лишить гражданства американскую телеведущую Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении телеведущей Рози О'Доннелл американского гражданства. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в Truth Social. "Рози О"Доннелл - не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства.
Трамп захотел лишить гражданства американскую телеведущую
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос о лишении телеведущей Рози О'Доннелл американского гражданства.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в Truth Social.
"Рози О"Доннелл - не в лучших интересах нашей великой страны, поэтому я всерьез рассматриваю вопрос лишения ее гражданства. Она угроза человечеству и должна оставаться в чудесной Ирландии", - написал он.
Конфликт между ведущий и действующим президентом США длится уже с 2006 года. В последний раз она подвергла Трампа критике после начавшегося 4 июля наводнения в Техасе. Она раскритиковала действия республиканцев.
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