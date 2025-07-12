https://news.day.az/politics/1767247.html Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей - Ахмед аш-Шараа Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей. Об этом, в частности, сказал Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей - Ахмед аш-Шараа
Сирия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей.
Об этом, в частности, сказал Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Ахмед аш-Шараа с сожалением отметил, что прежнее правительство нанесло вред отношениям Сирии со многими странами, в том числе и с Азербайджаном
Он заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях.
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