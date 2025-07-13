Власти Грузии ответили на заявления о политобстановке в стране

Совместное заявление министров иностранных дел 17 стран Евросоюза и Великобритании об ухудшении политической ситуации в Грузии является давлением на жителей страны и демократию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление политсовета правящей партии "Грузинская мечта".

"Атака на грузинский народ имеет лишь одну причину, грузинский народ не допустил прихода к власти коллективного [бывшей правящей партии] "Национального движения", - говорится в заявлении партии.

В партии подчеркнули, что Грузия продолжит отстаивать свои национальные интересы. При этом страна готова к сотрудничеству с любым государством, отношения с которым будут построены на справедливости и уважении суверенитета, отметили в "Грузинской мечте".