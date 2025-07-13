Автор: Лейла Таривердиева

Союз журналистов России обратился в международные организации по поводу задержания в Баку двоих сотрудников ликвидированного уже "Спутник-Азербайджан" - граждан РФ. СЖ России выражает свой протест и требует от мира защитить права журналистов.

Совет прессы Азербайджана выступил с ответным посланием, тоже адресовав обращение международным организациям. Хотя деятельность симоньяновского "Спутника" в мире уже давно получила соответствующую оценку, учитывая постоянные наезды на Баку по теме "свободы прессы", ответить по существу вопроса было необходимо.

В обращении указывается на активное использование российской стороной средств массовой информации в качестве инструмента внешнеполитического воздействия и влияния на общественное мнение. На примере деятельности того же "Спутника" в разных странах это было доказано уже не раз. Далеко не случайно, что этот ресурс официально запрещен или заблокирован в 32 странах, включая все 27 государств Европейского союза, а также Украину, Великобританию, Канаду, Швейцарию и Австралию.

Совет прессы подчеркивает, что задержание сотрудников "Спутника" не связано с их профессиональной, то есть журналистской деятельностью. Их дело никак не связано с темой прав СМИ и свободы слова. Оба задержанных лица выполняли в Азербайджане поручения, не имеющие отношения к журналистской деятельности, и их арест полностью укладывается в рамки отечественного законодательства.

Достаточно напомнить о скандале, разразившемся несколько лет назад ,когда стало известно, что "Спутник-Азербайджан" долгое время возглавлял - кадровый офицер российских спецслужб, тесно связанный с Главным разведывательным управлением (ГРУ). За подрывную деятельность Денисов был выдворен из Азербайджана, а потом и из Молдовы. В Москве не смогли сколько-нибудь вразумительно опровергнуть утверждения азербайджанской стороны касательно товарища Денисова.

Более того, самой России стоило бы задуматься о правах журналистов. У сотрудников СМИ в этой стране очень большие проблемы. За последние тридцать лет в РФ было убито более 50 журналистов, громки дела об убийствах Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Павла Шеремета, Владислава Листьева и других.

Прямо скажем - обращение Союза журналистов РФ было неуместным. Их журналистские права никак могут считаться ущемленными, потому что не имеют к задержанию никакого отношения.

Как видим, в методике использования журналистов для деятельности, выходящей за рамки их профессиональных обязанностей, с советских времен ничего не изменилось. Изменилась только география, точнее - расширилась.

В советское время журналисты часто использовались в разведывательных целях, особенно сотрудниками КГБ. Это было частью стратегии по расширению влияния СССР за рубежом и получению доступа к секретной информации. Журналисты, работающие в иностранных изданиях, могли выступать в роли агентов, собирая информацию или распространяя советскую пропаганду под видом новостей. Журналисты, работающие за рубежом, могли собирать информацию о политических, экономических и военных аспектах жизни других стран, которая затем использовалась в интересах советской разведки. Эта практика была широко распространена, и тень из-за этого падала и на тех, кто никак не был связан со спецслужбами. Со времен холодной войны отношение к корреспондентам советских, а затем и российских СМИ продолжает оставаться настороженным. И не без оснований.

В 2015 году в США разгорелся очередной шпионский сандал. Были разоблачены российские шпионы. Было заявлено, что ТАСС: работает в США в интересах российской разведки - в качестве "крыши" для сбора развединформации.

Издание "Совершенно секретно" в те дни разместило очень содержательный материал об использовании журналистов в шпионаже. Стоит привести выдержки из нее.

Издание отмечает, что в эпоху существования СССР использование журналистов в разведывательной деятельности было поставлено на поток. Особенно часто в этой связи засвечивались ТАСС и АПН. Бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин утверждал, что в разведывательную деятельность была вовлечена половина сотрудников ТАСС, если не больше, пишет "Совершенно секретно". Так, генерал госбезопасности Вячеслав Кеворков почти десять лет был заместителем генерального директора ТАСС, а затем и руководителем регионального бюро ИТАР-ТАСС в Германии, Австрии и Швейцарии.

Большая часть документов, которые могли бы послужить доказательством .все еще остаются под грифом "секретно", но российское издание приводит несколько фактов, которые могут быть приняты как отражающие не частности, а общую картину. Например, касательно открытия корпункта ТАСС в Зимбабве указано, цитируем: "Установить, что должность корреспондента отделения ТАСС в Республике Зимбабве будет замещаться сотрудником Комитета государственной безопасности СССР". Та же история с Кампучией: "Установить, что должность заместителя заведующего бюро Агентства печати "Новости" в Народной Республике Кампучии замещается сотрудником КГБ СССР, который зачисляется в действующий резерв Первого главного управления КГБ СССР с распространением на него прав и льгот, установленных для сотрудников этого резерва".

А вот текст приводимой "СС" служебной записки от 16 мая 1980 года, в котором сказано, что КГБ "полагал бы целесообразным для организации разведывательной работы, получения политической и экономической информации по Юго-Восточной Азии должность заместителя заведующего бюро АПН выделить для замещения сотрудником КГБ СССР".

Таким же путем был создан корпункт АПН в польском Гданьске, где еще в начале 80-х начало формироваться оппозиционное коммунистическому режиму движение.

"СС" упоминает также принятое по просьбе КГБ постановление Секретариата ЦК КПСС от 27 января 1972 года "Об открытии корреспондентских пунктов журнала "Новое время" в США и в Республике Перу": "создание указанных корреспондентских пунктов обусловливается расширением связей Советского Союза с этими странами и необходимостью усиления работы в них по линии КГБ". Аналогичные формулировки в постановлении от 5 мая 1976 "Об организации корреспондентского пункта газеты "Комсомольская правда" в Австрийской Республике" - должность корреспондента "КП" замещается сотрудником КГБ, который зачисляется в действующий резерв ПГУ КГБ.

Стоит напомнить о подполковнике советской внешней разведки Леониде Колосове, чье имя овеяно советской и российской пропагандой легендами. Колосов более 15 лет занимался шпионажем, работая в Италии собственным корреспондентом газеты "Известия". О нем пишут книги, его история стала источником гордости для российской стороны.

Сегодня в этой практике мало что изменилось. О чем свидетельствуют факты. В 2011 году в Грузии были задержаны известные грузинские фотографы. Один из них, как писали грузинские СМИ, "имел связи с сотрудниками Главного разведуправления Минобороны РФ" и передавал снимки, сделанные им и его коллегами, в Москву. Двое других, являясь госслужащими, за вознаграждение фотографировали секретные документы.

5 января 2023 года в Риге сотрудники Службы госбезопасности Латвии арестовали шеф-редактора "Спутник-Литва", гражданина Латвии Марата Касема. Касему инкриминировались две уголовные статьи, включая шпионаж в пользу России.

13 сентября 2023 года власти Молдавии депортировали руководителя "Спутник-Молдова" Виталия Денисова. Да, того самого, которого до этого выдворили из Азербайджана. Мера была принята за деятельность, угрожающую нацбезопасности страны.

3 декабря 2020 года сотрудники программы "Центральное телевидение" (НТВ) - репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - были задержаны полицейскими в пригороде Стамбула.

Сообщалось, что эти двое были задержаны недалеко от здания компания "Байкар Савунма" и не имели аккредитации. Не будем оспаривать решение суда Стамбула об их освобождении, но заметим, что после 44-дневной войны эта турецкая компания привлекла к себе повышенное внимание, в том числе российских спецслужб.

Картина, как видим, нелицеприятная. И говорящая о том, что есть слишком много поводов не доверять доводам российской стороны.