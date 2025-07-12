Президент Ильхам Алиев: После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений

После установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с Президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа в расширенном составе.

Отметив, что при прежней власти в Сирии, которая на протяжении многих лет проводила недружественную политику по отношению к Азербайджану, в двусторонних связях наблюдался застой, глава государства подчеркнул, что после установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений.