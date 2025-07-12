https://news.day.az/unusual/1767259.html Попугай флиртует со своей хозяйкой - ВИДЕО Попугайчик-романтик пофлиртовал со своей хозяйкой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Попугай флиртует со своей хозяйкой - ВИДЕО
Попугайчик-романтик пофлиртовал со своей хозяйкой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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