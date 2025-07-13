Игрок «Буде-Глимт» стал героем несостоявшегося покера

Футболист норвежского клуба "Буде-Глимт" Каспер Хёг забил четыре мяча в матче чемпионата Норвегии против "Саннефьорда", которые были отменены.

Как передает Day.Az, все отмененные мячи Хёг забил в первом тайме, но каждый раз при взятии ворот он попадал в офсайд.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме Хёг реализовал пенальти. Его команда победила со счетом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата Норвеги "Буде-Глимт" идет на четвертом месте, отставая от лидирующего "Викинга" на 13 баллов.