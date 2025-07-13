https://news.day.az/sport/1767416.html Игрок «Буде-Глимт» стал героем несостоявшегося покера Футболист норвежского клуба "Буде-Глимт" Каспер Хёг забил четыре мяча в матче чемпионата Норвегии против "Саннефьорда", которые были отменены. Как передает Day.Az, все отмененные мячи Хёг забил в первом тайме, но каждый раз при взятии ворот он попадал в офсайд. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме Хёг реализовал пенальти.
Игрок «Буде-Глимт» стал героем несостоявшегося покера
Футболист норвежского клуба "Буде-Глимт" Каспер Хёг забил четыре мяча в матче чемпионата Норвегии против "Саннефьорда", которые были отменены.
Как передает Day.Az, все отмененные мячи Хёг забил в первом тайме, но каждый раз при взятии ворот он попадал в офсайд.
Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме Хёг реализовал пенальти. Его команда победила со счетом 2:0.
В турнирной таблице чемпионата Норвеги "Буде-Глимт" идет на четвертом месте, отставая от лидирующего "Викинга" на 13 баллов.
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