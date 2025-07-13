https://news.day.az/world/1767367.html ХАМАС потребовал закрытия Фонда гумпомощи Газе Палестинское движение ХАМАС потребовало закрытия Гуманитарного фонда Газы (GHF), которым управляют США и Израиль. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на Telegram-канале движения. ХАМАС возложил ответственность на Фонд за гибель мирных жителей.
ХАМАС потребовал закрытия Фонда гумпомощи Газе
Палестинское движение ХАМАС потребовало закрытия Гуманитарного фонда Газы (GHF), которым управляют США и Израиль.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на Telegram-канале движения.
ХАМАС возложил ответственность на Фонд за гибель мирных жителей.
"С этой целью весь арабский мир и международное сообщество должны принять срочные меры по ликвидации этого бесчеловечного механизма и привлечь к ответственности тех, кто его создал", - отмечается в заявлении.
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