ХАМАС потребовал закрытия Фонда гумпомощи Газе

Палестинское движение ХАМАС потребовало закрытия Гуманитарного фонда Газы (GHF), которым управляют США и Израиль.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на Telegram-канале движения.

ХАМАС возложил ответственность на Фонд за гибель мирных жителей.

"С этой целью весь арабский мир и международное сообщество должны принять срочные меры по ликвидации этого бесчеловечного механизма и привлечь к ответственности тех, кто его создал", - отмечается в заявлении.