https://news.day.az/world/1767366.html

ВМС Филиппин готовятся принять фрегат Diego Silang - ВИДЕО

Фрегат FFG-07 Diego Silang второй корабль типа Miguel Malvar, который планируется передать ВМС Филиппин в 2026 году, продолжает ходовые испытания в Южной Корее. Как передает Day.Az, в этом году Филиппины ввели в состав флот первый корабль этого класса, FFG-06 Miguel Malvar.