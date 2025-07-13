https://news.day.az/world/1767366.html ВМС Филиппин готовятся принять фрегат Diego Silang - ВИДЕО Фрегат FFG-07 Diego Silang второй корабль типа Miguel Malvar, который планируется передать ВМС Филиппин в 2026 году, продолжает ходовые испытания в Южной Корее. Как передает Day.Az, в этом году Филиппины ввели в состав флот первый корабль этого класса, FFG-06 Miguel Malvar.
ВМС Филиппин готовятся принять фрегат Diego Silang - ВИДЕО
Фрегат FFG-07 Diego Silang второй корабль типа Miguel Malvar, который планируется передать ВМС Филиппин в 2026 году, продолжает ходовые испытания в Южной Корее.
Как передает Day.Az, в этом году Филиппины ввели в состав флот первый корабль этого класса, FFG-06 Miguel Malvar.
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