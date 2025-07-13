ВМС Филиппин готовятся принять фрегат Diego Silang

Фрегат FFG-07 Diego Silang второй корабль типа Miguel Malvar, который планируется передать ВМС Филиппин в 2026 году, продолжает ходовые испытания в Южной Корее.

Как передает Day.Az, в этом году Филиппины ввели в состав флот первый корабль этого класса, FFG-06 Miguel Malvar.