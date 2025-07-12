Создается государство Новая Каледония

Франция и Новая Каледония сегодня объявили об историческом соглашении, по которому заморские территории останутся Францией, но будут объявлены новым государством.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "France 24", после 10 дней переговоров стороны договорились о создании Государства Новая Каледония.

Сообщается, что в 13-страничном соглашении отмечено, что есть призывы к получению гражданства Новой Каледонии и возможность для жителей этих территорий объединить этот статус с французским гражданством.

По соглашению, заморские территории, потрясенные протестами и насилием в прошлом году, останутся Францией, но будет провозглашено новое государство.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отметил в своем аккаунте "X", что достигнута договоренность о создании Государства Новая Каледония:

"После более чем десяти дней обсуждений официальные лица Новой Каледонии и представители правительства достигли исторического соглашения".

По словам Макрона, сегодня он проведет встречу с участниками переговоров в Елисейском дворце: "Государство Новая Каледония в пределах Республики. Хочу поблагодарить государственного министра, министра по заморским территориям Мануэля Уоллеса и участников переговоров, которых я приму в Елисейском дворце в 6 часов вечера. Пришло время объединить уважение, стабильность и добрую волю для построения общего будущего".

Новая Каледония с населением около 270 000 человек находится примерно в 17 000 километрах (10 600 миль) от Парижа, является одной из нескольких заморских территорий, которые остаются неотъемлемой частью Франции.

Она с 1800-х годов управляется официальным Парижем, но многие местные жители, канаки по-прежнему недовольны властью Франции над своими островами и хотят более полной автономии или независимости.