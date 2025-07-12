"Зиря" сыграет с "Аль-Хусейном"

Продолжающий подготовку к новому сезону в Турции клуб "Зиря" сегодня проведет очередной контрольный матч.

Как сообщает Day.Az, команда под руководством главного тренера Рашада Садыгова сыграет с иорданским клубом "Аль-Хусейн".

Встреча состоится на площадках Fanatic Tour в 18:00 по бакинскому времени.

Ранее команда проиграла "Карабаху" в контрольном матче в Баку со счетом 0:4. В Турции же она одержала победу над "Анкара Кечиоренгюджю" - 2:1.

Отметим, что "Зиря" встретится с "Хайдуком" во II квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Первый матч между командами состоится 23 июля в 19:30 на Bakcell Arena, а ответная встреча пройдет 31 июля в 23:00 по бакинскому времени на Polyud Stadium.