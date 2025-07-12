Фон дер Ляйен считает, что пошлины США подорвут трансатлантические цепочки

Пошлины США в 30% на европейский экспорт подорвут основные трансатлантические цепочки поставок, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ответ на объявление президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа новых тарифов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В распространенном пресс-службой ЕК заявлении она подчеркнула, что "до 1 августа ЕС будет продолжать пытаться добиться соглашения с США, одновременно готовя ответные меры". "Введение 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС подорвет основные трансатлантические цепочки поставок в убыток бизнесу и потребителям по обе стороны Атлантики", - заявила она.

Глава Еврокомиссии также отметила, что Евросоюз одновременно будет "углублять торговые отношения со всеми остальными партнерами", которые якобы основаны на "международных нормах".

Трамп ранее опубликовал в Truth Social свое письмо главе Еврокомиссии, в котором говорится, что с 1 августа США "вводят 30-процентные пошлины на товары из Европейского союза, импортируемые в США". В послании подчеркивалось, что новые тарифы будут введены "отдельно от секторальных пошлин", которые составляют сейчас для товаров из ЕС 10%.