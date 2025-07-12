Баку и Дамаск укрепляют связи: новая страница в азербайджано-сирийских отношениях

Автор: Акпер Гасанов

Визит президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан стал важной вехой в истории отношений двух стран, долгое время пребывавших в состоянии политического охлаждения. Выступая на встрече с сирийским лидером, Президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо заявил, что при прежней власти в Сирии, которая на протяжении многих лет проводила недружественную по отношению к Азербайджану политику, в двусторонних связях наблюдался застой.

И это правда. Противоречия между Баку и Дамаском начались ещё в 1990-х годах, но особенно обострились при Башаре Асаде. Азербайджанская сторона неоднократно выражала недовольство поддержкой, которую сирийский режим оказывал армянской стороне. В частности, речь шла о переселении на временно оккупированные территории нашей страны многих тысяч граждан Сирии армянской национальности.

Кроме того, имело место довольно активное военно-политическое сотрудничестве между Дамаском и Ереваном, включая согласование голосов на международных площадках в пользу Армении. Неспроста же и Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев ранее открыто указал на то, что режим Башара Асада активно поддерживал Армению как военными средствами, так и политической риторикой, полностью игнорируя принцип территориальной целостности Азербайджана.

Да, действительно САР голосовала против азербайджанских резолюций в ООН и других международных организациях, несмотря на правовые основания и международную поддержку позиции Баку. Потому и Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко указывал на то, что наша страна не может строить нормальные отношения с режимом, который поддерживает агрессора и попирает нормы международного права.

Именно по этой причине до 2023 года между двумя странами не было дипломатической активности, а торгово-экономические отношения фактически отсутствовали. К счастью, все эти времена в прошлом. С приходом к власти временного правительства Сирии, возглавляемого Ахмедом аш-Шараа, политический климат в регионе начал меняться. Аш-Шараа стал символом переходного периода и постепенного вывода Сирии из международной изоляции.

Примечательно, что нынешняя встреча между Ильхамом Алиевым и Ахмедом аш-Шараа не была первой: ещё в начале года, в Анталье состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, лидеры обсуждали перспективы восстановления диалога. Эти контакты показали, что Баку и Дамаск стремятся к нормализации отношений. И не удивительно, что после смены власти в Сирии именно Азербайджан стал одной из первых мусульманских стран, оказавших ей гуманитарную помощь.

Речь идёт о поставках в пострадавшие районы Сирии мобильных госпиталей, инженерного оборудования, техники для расчистки завалов, а также гуманитарных пакетов для малоимущих семей. Этот шаг вызвал положительную реакцию как среди сирийской общественности, так и в международных гуманитарных структурах. Тут также стоит добавить, что в сентябре ожидается открытие азербайджанского Центра гуманитарной поддержки в Алеппо.

Также особо отмечу, что в рамках визита Ахмеда аш-Шараа в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией SOCAR и министерством энергетики Сирии. Документ открывает путь к участию Азербайджана в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры Сирии, а также предполагает обучение сирийских специалистов в учебных центрах SOCAR.

Это соглашение может стать первым шагом к стратегическому энергетическому сотрудничеству, особенно в контексте общей тенденции диверсификации поставок и привлечения внешних инвестиций в Сирию. Стороны также договорились активизировать работу над подписанием соглашений в области сельского хозяйства, транспорта и логистики. В этом контексте рассматривается идея создания азербайджанско-сирийской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как видим, нынешний визит в Азербайджан Ахмеда аш-Шараа - это не просто дипломатическая формальность. Он символизирует начало новой главы в отношениях между двумя странами. Для Азербайджана это шанс укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, закрепиться в послевоенной Сирии, получить новые рынки и партнёров. Для Дамаска - это возможность выйти из международной изоляции, получить инвестиции, технологии и поддержку со стороны одного из авторитетных государств исламского мира. В целом же, сближение Баку и новой власти в Сирии - пример того, как реальная политика и прагматизм могут заменить идеологизированную риторику и многолетнюю враждебность. И в этой новой реальности Азербайджан, по всей видимости, готов сыграть одну из ключевых ролей.