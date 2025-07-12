В Лесото объявили режим национального бедствия

Режим национального бедствия введен в Королевстве Лесото в связи с резким ростом безработицы, вызванным введением администрацией президента США Дональда Трампа повышенных тарифов на импорт товаров из этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр торговли, промышленности и по делам малых предприятий Лесото Мокети Шелиле, отметив, что наибольший удар в связи с новыми тарифами понесет текстильная промышленность.

"Объявление режима национального бедствия позволит правительству в течение ближайших двух лет создать в ускоренном режиме 60 тыс. рабочих мест вне текстильной промышленности", - сказал он в интервью газете Financial Times.

Основной статьей экспорта Лесото в США является текстиль, который покупают популярные бренды, включая Levi's. В минувшем году королевство поставило в США товаров на $237 млн, что составляет десятую часть ВВП Лесото. США приняли решение ввести на текстиль из Лесото тарифы в размере 50%, что вызвало в африканской стране массовое закрытие производств и увольнение части персонала. "Нам угрожает полная остановка текстильной промышленности", - заявил Шелиле.

Режим национального бедствия будет действовать в Лесото до 30 июня 2027 года. Он позволяет ускорить процесс принятия решений по инвестициям и расходам государственного бюджета на создание новых рабочих мест за счет ликвидации ряда бюрократических требований.

Расположенное на юге Африки и не имеющее выхода к морю Королевство Лесото является одним из самых бедных государства мира. Население страны составляет 2,36 млн, половина из которого живет ниже уровня бедности, установленного Всемирным банком. Он равен суточному доходу в $2,15. Общая безработица составляет около 30%, а среди молодежи - 48%.