https://news.day.az/world/1767190.html

Мужчина погиб после неудачной попытки пробраться в двигатель самолета - ВИДЕО

Молодой человек выбежал на взлетно-посадочную полосу миланского аэропорта, когда самолет готовился к взлету, и его засосало в двигатель. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: