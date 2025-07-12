Мужчина погиб после неудачной попытки пробраться в двигатель самолета

Молодой человек выбежал на взлетно-посадочную полосу миланского аэропорта, когда самолет готовился к взлету, и его засосало в двигатель.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: