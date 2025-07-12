https://news.day.az/world/1767190.html Мужчина погиб после неудачной попытки пробраться в двигатель самолета - ВИДЕО Молодой человек выбежал на взлетно-посадочную полосу миланского аэропорта, когда самолет готовился к взлету, и его засосало в двигатель. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мужчина погиб после неудачной попытки пробраться в двигатель самолета - ВИДЕО
Молодой человек выбежал на взлетно-посадочную полосу миланского аэропорта, когда самолет готовился к взлету, и его засосало в двигатель.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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