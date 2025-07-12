Иран не прекращал сотрудничество с МАГАТЭ полностью

Власти Ирана не прекращали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) полностью, но в будущем оно будет осуществляться в новом формате.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Наше сотрудничество с агентством не прекратилось, но оно примет новую форму, что естественно в свете новых реалий и произошедших событий", - сказал он на встрече с послами и главами иностранных дипмиссий. "Требования МАГАТЭ о продолжении инспекций в Иране для продолжения сотрудничества будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны с учетом вопросов безопасности", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, Иран серьезно озабочен и вопросом обеспечения безопасности сотрудников МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, так как существует опасность детонации неразорвавшихся снарядов, оставшихся после войны с Израилем.