В США уволили причастных к расследованиям против Трампа

Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди отправила в отставку как минимум 20 человек, которые помогали бывшему спецпрокурору Джеку Смиту вести расследования в отношении нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, среди уволенных были как прокуроры, так и простые помощники, не игравшие существенной роли в судебных разбирательствах. Их отстранению от службы способствовала деятельность специальной рабочей группы, учрежденной Бонди в феврале. Ее сотрудники должны были проанализировать расследования в отношении Трампа на наличие в них политизированных мотивов.

Смит ранее возбудил дела по обвинениям в ненадлежащем хранении секретных документов, а также якобы предпринятой Трампом в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах. В итоге оба разбирательства в отношении Трампа были прекращены. В январе 2025 года Смит ушел из Минюста.