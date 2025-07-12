Рыжий торнадо ошеломил кубинцев

На Кубе образовался гигантский торнадо.

Как передает Day.Az, из-за особенностей почвы он был рыжего цвета. Очевидцы в соцсетях рассказали, что были буквально ошеломлены размерами воронки.

К счастью, о повреждениях не сообщалось.