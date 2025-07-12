https://news.day.az/unusual/1767253.html Рыжий торнадо ошеломил кубинцев - ВИДЕО На Кубе образовался гигантский торнадо. Как передает Day.Az, из-за особенностей почвы он был рыжего цвета. Очевидцы в соцсетях рассказали, что были буквально ошеломлены размерами воронки. К счастью, о повреждениях не сообщалось.
Рыжий торнадо ошеломил кубинцев - ВИДЕО
На Кубе образовался гигантский торнадо.
Как передает Day.Az, из-за особенностей почвы он был рыжего цвета. Очевидцы в соцсетях рассказали, что были буквально ошеломлены размерами воронки.
К счастью, о повреждениях не сообщалось.
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