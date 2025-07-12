https://news.day.az/politics/1767272.html Баку станет площадкой переговоров Сирии и Израиля Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку при посредничестве Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP, со ссылкой на диписточник в Дамаске. Согласно информации, в состав делегаций войдут официальные лица двух стран. Источник отметил, что президент Сирии не будет присутствовать на встрече.
Баку станет площадкой переговоров Сирии и Израиля
Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку при посредничестве Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP, со ссылкой на диписточник в Дамаске.
Согласно информации, в состав делегаций войдут официальные лица двух стран.
Источник отметил, что президент Сирии не будет присутствовать на встрече. По словам источника, обсуждения будут сосредоточены на "военном присутствии Израиля в Сирии".
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