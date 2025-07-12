Баку станет площадкой переговоров Сирии и Израиля

Израиль и Сирия проведут переговоры в Баку при посредничестве Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP, со ссылкой на диписточник в Дамаске.

Согласно информации, в состав делегаций войдут официальные лица двух стран.

Источник отметил, что президент Сирии не будет присутствовать на встрече. По словам источника, обсуждения будут сосредоточены на "военном присутствии Израиля в Сирии".