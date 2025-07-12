https://news.day.az/world/1767232.html Пентагон требует от Японии и Австралии ясности по риску войны с Китаем Пентагон призвал Японию и Австралию прояснить свою позицию в связи с возможной войной между США и Китаем. Как передает Day.Az, об этом газете Financial Times сообщили официальные лица США, не пожелавшие упоминания своего имени.
Пентагон требует от Японии и Австралии ясности по риску войны с Китаем
Пентагон призвал Японию и Австралию прояснить свою позицию в связи с возможной войной между США и Китаем.
Как передает Day.Az, об этом газете Financial Times сообщили официальные лица США, не пожелавшие упоминания своего имени.
Так, военные чиновники США в последние месяцы неоднократно поднимали этот вопрос на встречах с коллегами из Японии и Австралии, настойчиво спрашивая их, на чьей стороне будут они в потенциальной войне между Вашингтоном и Пекином в связи с тайваньским вопросом.
Однако японские и австралийские официальные лица отказались дать окончательный ответ.
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