Пентагон требует от Японии и Австралии ясности по риску войны с Китаем

Пентагон призвал Японию и Австралию прояснить свою позицию в связи с возможной войной между США и Китаем.

Как передает Day.Az, об этом газете Financial Times сообщили официальные лица США, не пожелавшие упоминания своего имени.

Так, военные чиновники США в последние месяцы неоднократно поднимали этот вопрос на встречах с коллегами из Японии и Австралии, настойчиво спрашивая их, на чьей стороне будут они в потенциальной войне между Вашингтоном и Пекином в связи с тайваньским вопросом.

Однако японские и австралийские официальные лица отказались дать окончательный ответ.