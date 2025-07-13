Трамп назвал «список Эпштейна» выдумкой демократов

Документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, являются выдумкой демократов.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные [бывшим президентом США Бараком] Обамой, продажной [экс-госсекретарем] Хиллари [Клинтон]", - написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что в создании досье Эпштейна принимали участие бывшие главы ЦРУ и ФБР, а также "неудачники и преступники" из администрации экс-президента Штатов Джо Байдена. По словам американского лидера, если бы эти документы могли навредить ему, то "радикальные леваки-лунатики" уже их опубликовали.