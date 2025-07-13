Массовая стрельба произошла в американском штате

Стрельба произошла на встрече выпускников в городе Чаттануга (штат Теннесси).

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Post.

Несколько человек были ранены, госпитализированы по меньшей мере четыре человека.

Подозреваемый пока не задержан.