https://news.day.az/world/1767388.html Массовая стрельба произошла в американском штате - есть раненые Стрельба произошла на встрече выпускников в городе Чаттануга (штат Теннесси). Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Post. Несколько человек были ранены, госпитализированы по меньшей мере четыре человека. Подозреваемый пока не задержан.
Массовая стрельба произошла в американском штате - есть раненые
Стрельба произошла на встрече выпускников в городе Чаттануга (штат Теннесси).
Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Post.
Несколько человек были ранены, госпитализированы по меньшей мере четыре человека.
Подозреваемый пока не задержан.
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