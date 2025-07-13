https://news.day.az/world/1767388.html

Массовая стрельба произошла в американском штате - есть раненые

Стрельба произошла на встрече выпускников в городе Чаттануга (штат Теннесси). Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Post. Несколько человек были ранены, госпитализированы по меньшей мере четыре человека. Подозреваемый пока не задержан.