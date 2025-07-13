https://news.day.az/world/1767391.html

По Москве ударит сильнейший шторм - ВИДЕО

Мощный шторм надвигается на Москву - ливни стеной, грозы, град и ветер до 20 м/ накроют столицу в течение пары часов. Как передает Day.Az, по прогнозам синоптиков, жара продолжится - воздух прогреется до +35°С.