Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии

Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал восьмого этапа Женской Мировой серии, который проходит в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в группе C азербайджанские баскетболистки (Эрика Картер, Брианна Фрейзер, Александра Молленхауэр и Дина Ульянова) уверенно обыграли сборную Сингапура (22:10), а затем в упорной борьбе победили Украину (21:20), обеспечив себе выход в плей-офф.

Ранее команда Азербайджана выиграла квалификационную группу А, переиграв японскую "Цукубу" (21:10) и швейцарскую "Лозанну" (21:11). Это второй турнир для "милли" в новом сезоне - в мае сборная заняла 8-е место на этапе в Баку. Сейчас Азербайджан занимает 33-е место в общем зачете Мировой серии с 35 очками.

Команда также готовится к финальному этапу Кубка Европы, который пройдет 5-7 сентября в Копенгагене (Дания).