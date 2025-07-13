Баку становится активным модератором ближневосточной дипломатии

В последние годы Азербайджан с поразительной целеустремлённостью и дипломатическим мастерством зарекомендовал себя как один из ключевых игроков на Ближнем Востоке. Страна, известная своей выверенной внешней политикой и глубокими историко-культурными связями со множеством регионов, стремительно превращается в важнейшую площадку для диалога между теми, кто ещё недавно считался непримиримыми противниками. И ярчайший пример этого - всё более заметная роль Баку в процессах нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, включая Турцию и, как стало известно, даже Сирию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте израильского института исследования информационных войн.

В материале подчеркивается, как с особым уважением и теплом в Израиле говорят об Азербайджане - и это не случайно.

"Отношения между двумя странами давно вышли за рамки формального сотрудничества. Это - искреннее стратегическое партнёрство, основанное на доверии, взаимной поддержке и общих интересах. В условиях растущей нестабильности в мире, Израиль особенно высоко ценит надёжность Баку - партнёра, который не только соблюдает свои обязательства, но и выступает в роли посредника там, где многие другие страны предпочитают сохранять дистанцию.

Символично, что именно Баку стал местом, где, по сообщениям дипломатических источников, может состояться прямой контакт между официальными лицами Сирии и Израиля - шаг, который ещё недавно казался невозможным. Визит Президента Сирии Ахмада аш-Шараа в Азербайджан, его встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и сообщение о начале поставок азербайджанского газа в Сирию через Турцию - всё это подчеркивает не только растущее влияние Баку, но и его способность выстраивать реальные мосты между странами с крайне сложными отношениями", - говорится в статье.

Также отмечается, что Израиль неоднократно демонстрировал, что рассматривает Азербайджан как важнейшего стратегического союзника.

"И сегодня эта оценка подтверждается действиями: именно через Баку проходят каналы дипломатической коммуникации, к которым с доверием относятся даже такие страны, как Сирия, не имеющая официальных отношений с Израилем.

Роль Азербайджана в этих процессах не ограничивается формальной организацией встреч. Принципиальную важность имеет и личный авторитет Президента Ильхама Алиева - политика, который выстроил доверительные отношения как с руководством Израиля, так и с лидерами целого ряда ближневосточных государств. В условиях, когда попытки США и России продвигать нормализацию между Израилем и арабским миром сталкиваются с серьёзными препятствиями, именно Баку демонстрирует неожиданные успехи и готовность действовать - мягко, но решительно.

Возможно, именно благодаря посредничеству Азербайджана и его уникальной геополитической позиции удастся добиться прогресса в одном из самых застарелых конфликтов региона. Ведь, как показывает практика последних месяцев, Баку становится не просто участником, а активным модератором ближневосточной дипломатии - новым, уважаемым и принимаемым всеми.

Один факт остаётся очевидным: Азербайджан возвращается в "сирийскую игру" в совершенно новой роли - как уравновешенный и уважаемый мост между врагами. Мост, через который может пройти мир.

И в этой новой дипломатической архитектуре место Азербайджана - по праву в самом центре", - говорится в статье.