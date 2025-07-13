Автор: Лейла Таривердиева

После 2035 года Азербайджан начнет производство зеленого водорода.

Производство и использование водорода как части стратегии зеленого перехода в мире является одним из важных элементов стратегического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом. Об этом ранее говорил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на II саммите по зеленому водороду, проходившем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Министр отметил, что Азербайджан уже включил вопрос о развитии выработки водорода в различные документы по стратегии развития. Например, Основная стратегия социально-экономического развития страны включает в себя также развитие водородной отрасли и его использование как внутри страны, так и экспорта. Азербайджан также объявил зоной зеленой энергетики освобожденные территории, где, в том числе, будет производиться водород.

В Азербайджане продолжается работа над стратегией производства водорода. Ожидается, что зеленый водород, который будет производиться в нашей стране, станет конкурентоспособным в Европе. SOCAR Green начала исследования для оценки потенциала производства в стране зеленого водорода. В случае успешных результатов, компания планирует экспортировать экологичное топливо, интегрировать его производство с выработкой зеленого аммиака и удобрений, а также применять в системах хранения энергии.

Отметим, что первоначально в Азербайджане говорили о голубом водороде, который получают из газа. Сырья для водородного топлива в стране достаточно. Однако его производство сопровождается выбросами углекислого газа, поэтому азербайджанская сторона решила ориентироваться на производство зеленого водорода, хотя его получение обходится дороже. Для производства голубого водорода Азербайджану не потребовалась бы создавать требуемую инфраструктуру, так как она у него уже есть. Тем не менее, согласно исследованию Агентства по возобновляемым источникам энергии при Минэнерго Азербайджана в области водородной энергетики, производство и зеленого водорода обойдется в нашей стране дешевле, чем получение его аналогов в Европе. К 2030 году килограмм зеленого водорода может быть произведен с использованием ветряной и солнечной энергии в Азербайджане за 2,92 евро по сравнению с 3,67 евро в Евросоюзе.

Как можно узнать из Сети, в зависимости от методов производства, водород может быть серым, голубым или зеленым, а иногда даже розовым, желтым или бирюзовым. Тем не менее, зеленый водород является единственным видом, производимым экологически нейтральным способом. Зеленый водород получают путем расщепления воды на атомы водорода и кислорода путем электролиза. Серый водород традиционно производится из метана. Этот вид водорода также часто производится из угля. При этом выбросы углекислого газа на единицу произведенного водорода настолько высоки, что его часто называют коричневым или черным водородом, а не серым. Производство голубого водорода схоже с производством серого, с той лишь разницей, что применяются дополнительные технологии, необходимые для улавливания углекислого газа, образующегося при отделении водорода от метана.

Азербайджан решил остановиться на зеленом водороде, отдав предпочтение заботе об окружающей среде. Переход на чистые виды энергии не должен сопровождаться уроном климату.

В 2021 году спрос на водород составил около 94 млн тонн, в основном в виде серого водорода, который образуется из метана или природного газа и, следовательно, не является экологически чистым. Но к 2050 году спрос на низкоуглеродный водород приблизится к 350 млн. тонн в год при повышении глобальной температуры на 2 градуса, либо 530 млн. тонн при потеплении до 1,5 градуса.

Как отмечал в комментарии российскому нефтегазовому сайту НАНГС управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Владимир Рогов, в Азербайджане имеется уникальное сочетание всех составляющих, необходимых для развития водородного сектора. "Есть природные ресурсы, есть инфраструктура, и есть потребитель. И все это в компактном регионе. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов Азербайджана чрезвычайно высок, что позволяет обеспечить важное конкурентное преимущество, в именно, низкую себестоимость производства зеленого водорода . Так, согласно Global Solar Atlas, потенциал солнечной генерации в Азербайджане сравним с югом Италии и почти в 1.5 раза превосходит Германию, а потенциал ветряной энергетики на полуострове Абшерон сравним с шельфовыми районами Северного моря", - сказал Рогов.

По его мнению, в зависимости от цен на водород, Азербайджан может выручать от экспорта водорода 230-500 млн. долларов в год. Кроме того, страна может успешно транспортировать свой водород по существующим газопроводам в Европу, сказал директор BCG.

Производно водорода это новая сфера не только для Азербайджана. Об использовании водорода в мире стали задумываться сравнительно недавно, и сегодня набирает обороты.

Некоторое время назад Еврокомиссия выбрала 15 проектов, предусматривающих производство возобновляемого водорода в пяти странах Европейской экономической зоны, что позволит осуществить государственное финансирование через Инновационный фонд в размере 992 млн. евро. По информации европейских СМИ, финансирование ЕС присуждено водородным проектам, нацеленным на производство 2.2 млн. тонн возобновляемого водорода и сокращение выбросов углекислого газа более чем на 15 млн. тонн в течение 10 лет.

Ожидается, что водород поможет заменить природный газ, уголь и нефть в тех отраслях промышленности, которые сложно декарбонизировать, а также в транспортном секторе. Из отобранных проектов 12 предусматривают производство именно зеленого водорода.

Напомним, что в декабре прошлого года Еврокомиссия одобрила схему поддержки производства водорода на 3 млрд. евро. Подчеркивалось, что большинство производителей будут находиться в странах, не являющихся членами ЕС. Зеленый свет, по информации СМИ, был дан немецко-нидерландской программе государственной поддержки производства возобновляемого топлива небиологического происхождения.

Борьба с изменениями климата дело очень дорогостоящее. Главное - чтобы все затраты оправдались.