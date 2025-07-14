Туристический бум парализовал транспортную систему Испании

По оценкам, Испанию в 2025 году посетят 100 миллионов иностранных туристов. Это вызывает множество вопросов о готовности критически важной инфраструктуры выдержать дальнейший рост потока посетителей.

Как сообщает Day.Az, недавние сбои на высокоскоростных поездах, провал паспортного контроля в аэропорту Барахас вызвали споры в туристической отрасли. Планируется множество инвестиций, но их реализация займет годы, что может привести к дальнейшему ухудшению ситуации для иностранных туристов, чья доля в ВВП Испании сейчас как никогда высока, пишет газета АВС.

Последней каплей стал очередной железнодорожный хаос. Около 26 тыс. пассажиров пострадали в период с полудня понедельника, 30 июня, до утра вторника, 1 июля, из-за аварии на линии электропередачи Мадрид-Андалусия, которая привела к остановке высокоскоростного сообщения между столицей и югом Испании примерно на 15 часов. Однако помимо самого инцидента, поезда с пассажирами были остановлены на двенадцать часов вдали от цивилизации. "Это совершенно неприемлемо", - заявил Вальехо.

Ситуация с застрявшими в поездах пассажирами, особенно в условиях жары и отсутствия кондиционирования, вызывает обеспокоенность и негативно влияет на имидж Испании как туристической страны.

С учетом прибытий туристов состояние инфраструктуры аэропорта также вызывает беспокойство, поскольку он обслуживает почти 90% посетителей Испании. Занимающаяся управлением и эксплуатацией аэропортовых терминалов Aena в настоящее время расширяет аэропорт Барахас, но другие аэропорты уже на пределе своих возможностей. Причиной задержек в аэропорту Барахас стал временный сбой в работе программного обеспечения, используемого Национальной полицией для проверки документов. Этот технический сбой совпал с периодом высокой загруженности аэропорта, когда одновременно приземлялось множество рейсов, что привело к образованию длинных очередей. Пассажиры описывали ситуацию как беспрецедентную: ожидание в очередях длилось до трех часов, а количество людей достигало нескольких сотен.

Отмечается, что бренд Испании находится под угрозой. "Хотя подобные ситуации не приводят к немедленной отмене рейсов, они наносят ущерб имиджу Испании и могут повлиять на будущие решения тех, кто к нам приезжает", - говорит вице-президент и руководитель отдела институциональных отношений Совета по туризму Сантьяго Вальехо. "Речь идет о защите нашей репутации и восприятия качества, а это требует больших затрат", - утверждает он.