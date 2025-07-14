В некоторых частях двух районов Азербайджана не будет газа

В Масаллинском районе будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранское региональное газоэксплуатационное управление, 15 июля 2025 года с 10:00 и до завершения работ планируется временное прекращение подачи природного газа 4 900 абонентам в восьми селах - Тязя Алвады, Кёхня Алвады, Мещякянары, Бёюк Ходжавар, Бамбашы, Йейянкянд, Татьяноба и Гюллютяпя. Это связано с проведением испытания на герметичность на газопроводе, питающем указанные села от газораспределительной станции "Алвады".

Аналогичные испытания на герметичность будут проводиться на надземных и подземных газопроводах среднего давления, снабжающих природным газом села Мондигях, Андурма, Рваруд, Рязгов, Тянгябин, Вери, Мистан, Халифакенд, Татони, Госмалиан и Хивери, расположенные в Лерикском районе. В связи с этим, 15 июля с 10:00 до окончания работ планируется временно приостановить подачу газа 1 050 абонентам в 16 населенных пунктах.