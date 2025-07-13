В Испании продолжаются столкновения между местными и мигрантами

Столкновения между радикально настроенными местными жителями и мигрантами продолжаются в городе Торре-Пачеко на юге Испании. Гражданская гвардия обеспечивает правопорядок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета La Verdad.

"Скопление людей было похоже на столкновение двух лагерей, между которыми Гражданская гвардия постоянно создавала барьер, чтобы предотвратить бойню и серьезные травмы", - прокомментировала инцидент представитель правительства Мариола Гевару.

По информации газеты, после нападения на местного жителя, радикалы устроили охоту на мигрантов, пытаясь найти их по местам проживания. Это вызвало ответную реакцию со стороны группы мигрантов, в результате чего начались столкновения. Есть задержанные и пострадавшие.

Гевару обратилась к Валенсии с просьбой о введении подразделения Гражданской гвардии Испании по борьбе с беспорядками. По ее словам, каждая улица Торре-Пачеко патрулируется силами безопасности, ведется расследование инцидента.