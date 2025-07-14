Какой объем газа экспортирован с месторождений АЧГ и "Шахдениз" с начала года?

В январе-июне текущего года в стране было добыто 25,2 млрд кубометров природного газа, что на 0,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, на долю месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 6,6 млрд кубометров газа, "Шахдениз" - 13,8 млрд кубометров, "Абшерон" - 0,8 млрд кубометров, а на долю SOCAR - около 4 млрд кубометров.

За этот период продажи газа за рубеж сократились на 4,72 процента до 12,1 млрд кубометров. Из них 6,1 млрд кубометров (снижение на 4,7 процента) было продано в Европу, 4,9 млрд кубометров (снижение на 2 процента) - Турцию и 1,1 млрд кубометров (снижение на 15,4 процента) - Грузию. Отметим, что за этот период по TANAP в Турцию было транспортировано 2,9 млрд кубометров газа (рост на 3,57 процента).

С момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" по 1 июля текущего года добыто около 660,1 млн тонн нефти (включая конденсат) и 487,1 млрд кубометров газа, что на 3,2 процента и 9,2 процента больше соответственно. С месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 609,5 млн тонн нефти и 236,5 млрд кубометров газа, а с месторождения "Шахдениз" - около 50,6 млн тонн конденсата и 250,6 млрд кубометров газа.

По 1 июня 2025 года экспортировано 658,1 млн тонн нефти и 180,2 млрд кубометров газа.