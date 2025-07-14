В Сирии сообщили о десятках погибших в перестрелке

По меньшей мере 30 человек погибли и свыше 100 получили ранения в ходе вооруженных столкновений, которые вспыхнули в провинции Эс-Сувейда между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МВД переходного правительства арабской республики, переданном газетой Al Watan.

Ранее приводились данные о 13 убитых и 40 раненых. "Опасная эскалация насилия стала результатом анархии в сфере безопасности в регионе и неспособности местной администрации урегулировать проблемы, - указывается в тексте. - По этой причине сирийской власти направили на юг страны спецподразделения сил безопасности, которым поставлена задача стабилизировать обстановку". МВД Сирии призвал население Эс-Сувейды "сотрудничать с властями в целях скорейшего прекращения конфликта, восстановления законности и порядка".