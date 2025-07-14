Французский заключенный сбежал из тюрьмы в сумке сокамерника

Двадцатилетний заключенный совершил побег из тюрьмы города Корба на юго-востоке Франции, спрятавшись в сумке с вещами своего сокамерника, который был освобожден 11 июля.

Как передает Day.Az, информацию об инциденте сообщил телеканал BFMTV.

"Это крайне редкий случай, который свидетельствует о целом ряде серьезных нарушений", - заявил Ковэль BFMTV. По его словам, побег стал возможен из-за "накопления ошибок" в работе персонала.