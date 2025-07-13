Армия США оборудует танки Abrams «мангалами»

Армия США планирует оснастить танки Abrams и боевые машины пехоты (БМП) дополнительными защитными экранами для противодействия атакам беспилотников.

Как передает Day.Az, согласно данным издания The War Zone (TWZ), военное ведомство намерено заказать 1500 таких комплектов, неофициально известных как "мангалы".

Новый комплект, получивший официальное название Top Attack Protection (TAP), предназначен для защиты уязвимой верхней полусферы бронетехники. Решение о его внедрении было принято после анализа боевых действий с участием российской, израильской и украинской техники, где FPV-дроны стали одной из главных угроз на поле боя.

Необходимость такой модернизации подтвердил майор в отставке Майкл Лискано, бывший менеджер по оснащению танков Abrams и БМП Bradley. По его словам, на сегодняшний день в мире не существует серийных танков, включая M1 Abrams, которые обладали бы достаточной пассивной броней для эффективной защиты от современных высокоточных атак сверху.

Предполагается, что конструкция TAP будет схожа с защитными решетками, которые активно применяются в зоне специальной военной операции. Экраны будут прикрывать крыши башни и корпуса боевых машин. В армейских документах отмечается, что данное решение наиболее эффективно против кумулятивных боеприпасов, которыми часто оснащаются ударные дроны.