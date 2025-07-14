Пожилая туристка разрушила мост в Китае с помощью ИИ‑имитации

В соцсетях завирусилось сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) видео, в котором пожилая женщина разбивает знаменитый стеклянный мост в Чжанцзяцзе (Китай).

Как передает Day.Az, изначально видео было опубликовано в профиле TikTok-блогера Charmbusters.

Клип длится 10 секунд. В нем пожилая туристка позирует перед камерой, держа над головой большой камень. В какой-то момент она теряет равновесие, падает на спину и разбивает своим телом мост. Вместе с ней с высоты падают десятки людей, находившихся рядом с бабушкой.

Изначально клип был опубликован в TikTok-аккаунте Charmbusters, однако, судя по всему из-за нарушений правил платформы, был быстро удален. Тем не менее ролик остался в профиле Charmbusters в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В этой соцсети видео всего за два дня набрало более миллиона лайков и тысячи комментариев.

Судя по комментариям, не все пользователи интернета поняли, что видео является сгенерированным ИИ. Некоторые из них в комментариях принялись сочувствовать участникам несуществующей трагедии, а другие - осуждать женщину.

"Я не могу поверить, что это случилось", - написал пользователь edsta и добавил плачущий смайлик.

"Зачем она это сделала?", - задался вопросом neutraldrot.

"Вместо того, чтобы помочь, оператор продолжал снимать видео", - разгневался valentinefury.