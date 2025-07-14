https://news.day.az/unusual/1767481.html Грандиозное шоу дронов в Китае - ВИДЕО В китайском Чунцине прошло шоу дронов с целью установить новый мировой рекорд Гиннесса. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. 11 787 дронов создавали светящиеся узоры, что на сегодняшний день является максимальным количеством. Представляем вашему вниманию данное видео:
Грандиозное шоу дронов в Китае - ВИДЕО
В китайском Чунцине прошло шоу дронов с целью установить новый мировой рекорд Гиннесса.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
11 787 дронов создавали светящиеся узоры, что на сегодняшний день является максимальным количеством.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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