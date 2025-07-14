Грандиозное шоу дронов в Китае

В китайском Чунцине прошло шоу дронов с целью установить новый мировой рекорд Гиннесса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

11 787 дронов создавали светящиеся узоры, что на сегодняшний день является максимальным количеством.

Представляем вашему вниманию данное видео: