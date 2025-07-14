https://news.day.az/world/1767590.html Массовая давка в Сочи - ВИДЕО В Сочи произошла массовая давка из-за билетов на канатную дорогу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Причиной стало то, что билеты продавались на скидке - за 100 рублей. Представляем вашему вниманию данное видео:
Массовая давка в Сочи - ВИДЕО
В Сочи произошла массовая давка из-за билетов на канатную дорогу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причиной стало то, что билеты продавались на скидке - за 100 рублей.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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