Массовая давка в Сочи

В Сочи произошла массовая давка из-за билетов на канатную дорогу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причиной стало то, что билеты продавались на скидке - за 100 рублей.

Представляем вашему вниманию данное видео: