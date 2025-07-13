Что будет, если на планете на сутки пропадет Интернет?

За неделю без интернета жизнь на планете остановится.

Как передает Day.Az, американцы представили масштабы мирового коллапса:

"Что будет, если весь интернет отключится всего на одну неделю? Никакого Google, никакого Instagram, никакого Amazon, никакой электронной почты, никакого Netflix, вообще ничего. Сначала некоторые могут обрадоваться. Отдохнуть от экранов? Звучит хорошо! Минут на пять. А потом начинается хаос.

Банки зависают. Большинство финансовых систем полагаются на интернет-транзакции. Никаких онлайн-платежей, никаких банкоматов, никаких зарплатных депозитов. Цепочки поставок рушатся. От доставки еды до медицинских принадлежностей, все замедляется или останавливается. Супермаркеты быстро пустеют. Больницы теряют доступ к критически важным базам данных. Истории болезни пациентов, рецепты, страховка, все цифровое, все офлайн.

Аэропорты закрываются, нет регистрации, нет систем управления полетами, нет координации воздушного движения, и миллионы работников? Они не могут войти в систему. Удаленная работа умирает. Онлайн-бизнес теряет миллиарды в день. Даже службы экстренной помощи испытывают трудности.

Системы связи нарушены. В обществе распространяется паника. Никаких новостей, никаких сообщений, никакой связи с близкими. Теории заговора рушатся, доверие подрывается, и все это за семь дней. Это будет похоже не на отпуск, а на национальный кризис. Итак, вопрос в том, не слишком ли мы связаны цепями, чтобы пережить отсутствие связи?"