Пожар в Сабирабаде повредил сельхозтехнику

В Сабирабаде произошёл пожар.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в Сабирабаде загорелись 2 тонны тюков сена, находившиеся на прицепе трактора марки "Беларуь", два колеса, а также проходящий рядом электрический кабель длиной 3 погонных метра.

Трактор, прицеп и оставшаяся часть сена были спасены от огня.

Пожар был ликвидирован подразделениями противопожарной охраны.