https://news.day.az/society/1767437.html Пожар в Сабирабаде повредил сельхозтехнику В Сабирабаде произошёл пожар. Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в Сабирабаде загорелись 2 тонны тюков сена, находившиеся на прицепе трактора марки "Беларуь", два колеса, а также проходящий рядом электрический кабель длиной 3 погонных метра. Трактор, прицеп и оставшаяся часть сена были спасены от огня.
Пожар в Сабирабаде повредил сельхозтехнику
В Сабирабаде произошёл пожар.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в Сабирабаде загорелись 2 тонны тюков сена, находившиеся на прицепе трактора марки "Беларуь", два колеса, а также проходящий рядом электрический кабель длиной 3 погонных метра.
Трактор, прицеп и оставшаяся часть сена были спасены от огня.
Пожар был ликвидирован подразделениями противопожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре