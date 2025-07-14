У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано у берегов Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 171 км к юго-западу от города Туал. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Угрозы цунами не объявлялось.