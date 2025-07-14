https://news.day.az/world/1767503.html У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано у берегов Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр стихии находился в 171 км к юго-западу от города Туал. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано у берегов Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 171 км к юго-западу от города Туал. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Угрозы цунами не объявлялось.
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