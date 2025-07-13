https://news.day.az/world/1767462.html ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких полевых командиров радикалов в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких полевых командиров радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких полевых командиров радикалов в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нескольких полевых командиров радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"За последние две недели армия Израиля уничтожила ряд командиров в различных подразделениях военного крыла ХАМАС и террористической организации "Исламский джихад". Эти подразделения работали над восстановлением военного потенциала террористических организаций", - говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что ликвидированные радикалы пытались воссоздать штаб по производству оружия и подразделение военной разведки ХАМАС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре